Fußball im Ehevertrag fixiert

Das hat Tradition: Jung und Alt treffen sich am 24. Dezember zum gemütlichen Fußballspiel in Dülmen.

Ein Kommen und Gehen ist in den Discountern am Hüttenweg zu beobachten, denn schließlich müssen noch die letzten Einkäufe für das bevorstehende Weihnachtsfest erledigt werden. Einen halben Kilometer entfernt betreten Eltern mit ihren Kindern die Heilig-Kreuz-Kirche, um sich die Krippe anzuschauen.

Und was passiert am Heiligen Abend um kurz nach 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum Süd? Über 20 aktive und ehemalige Fußballer laufen doch tatsächlich wenige Stunden vor der Bescherung noch dem runden Leder hinterher. Ein Novum? Nein, eine feste Tradition seit über 40 Jahren. „Wir haben uns die Erlaubnis per Ehevertrag schriftlich geben lassen“, merkt Dirk Marquardt mit einem Augenzwinkern an.

Der langjährige Torhüter kann aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht mehr mitspielen, steht aber hinter der Bande und schaut den beiden Teams zu. Ein Marquardt ist dennoch auf dem Platz: Sohn Maurice, Schlussmann beim A-Ligisten DJK Dülmen, ließ die Torwarthandschuhe allerdings zu Hause und geht viel lieber auf Torejagd.

Mit seinem alljährlichen, persönlichen Weihnachtswunsch im Rucksack hatte der Keeper auch diesmal seine Wohnung im Hause der Eltern verlassen: Andre Bertelsbeck, über zehn Jahre als eisenharter Verteidiger bei Preußen Münster aktiv gewesen, soll wie auch schon ein Jahr zuvor der Ball durch die Beine gespielt werden.

„Das nimmt sich Maurice immer wieder vor“, verrät sein Vater lachend. Diesmal gelingt es allerdings nicht. Vielmehr sorgt Andreas Bopp für einen Tunnel beim Schnapper.

