Freude über Rückkehr

Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld sind zurück in der Staffel 11. Das ergab die Staffeleinteilung, die der westfälische Fußballverband veröffentlichte. Die TSG Dülmen wurde erwartungsgemäß in die Landesliga 4 eingruppiert.

TSG Dülmen in Landesliga 4 und SF Merfeld in Bezirksliga 11 eingruppiert

Tim Göckener, (r.) hier im Duell mit dem SV Zweckel, spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga 11 mit seinen Sportfreunden aus Merfeld unter anderem gegen SV Gescher, SG Coesfeld und DJK Eintracht Coesfeld, aber auch Vorwärts Epe und TuS Gahlen.

Am Ende war die Staffeleinteilung für die beiden Dülmener Fußball-Mannschaften, die überkreislich unterwegs sind, so, wie zu erwarten war. Bezirksliga-Aufsteiger TSG Dülmen wurde in die Landesliga 4 einsortiert. Die Sportfreunde Merfeld kehren nach zweijähriger Abstinenz in die Bezirksliga 11 zurück.

TSG-Trainer Manfred Wölpper zeigte sich überrascht, dass Mit-Aufsteiger FC Epe auch in der Landesliga 4 zu finden ist. „Auf die treffen wir ja auch in der ersten Runde des DFB-Pokals.“ Der Coach der Blau-Gelben wartet jetzt sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Spielpläne. Mit dem VfL Senden kommt es zu einem Nachbarschafts-Duell. Es warten aber auch weite Fahrten nach Beckum oder Rheine.

Die Kicker von der Rekener Straße in Merfeld freuen sich über die Rückkehr in die Bezirksliga 11. Die bisherige Staffel 14, die eher in Richtung Ruhrgebiet tendierte, wurde zur neuen Saison aufgelöst. „Wobei ich ehrlich sagen muss, dass wir in der Bezirksliga 14 überall gut aufgenommen worden sind“, sagt Christian Hoffmann, Geschäftsführer der Grün-Gelben. Gleichwohl hatten die Merfelder zwischendurch den Antrag gestellt gehabt, dass die Sportfreunde in die Staffel 11 eingruppiert werden möchten, weil dort andere Teams aus dem Kreis Coesfeld Zuhause sind .

„Und ich hatte jetzt auch mit so einer Entscheidung gerechnet“, so Hoffmann. „Der bisherige Staffelleiter Klaus Overwien hatte mir gesagt, dass er unsere Eingruppierung in die Staffel 11 befürwortet.“ Sportlich gesehen sei die jetzige Staffel 11 deutlich anspruchsvoller. „Die Liga ist wesentlich ausgeglichener, das sieht man auch schon an den Punkten“, so Hoffmann weiter.

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Freitags-P>rintausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)