Fit wie ein Turnschuh

Sie trafen sich wie immer um 8.45 Uhr vor den Umkleidekabinen am Sportzentrum Süd. Ein kurzer Plausch zu Beginn und dann begaben sich die rüstigen Senioren der Interessengemeinschaft Sportabzeichen (IGS) auch schon an den Rand der Laufbahn, um sich aufzuwärmen. Eigentlich war an diesem Donnerstagmorgen alles so wie immer.

Doch dann tauchte Klaus Becker vom Kreissportbund auf. Das natürlich nicht ohne Grund, denn schließlich galt es eine ganz besondere Ehrung vorzunehmen. Zum insgesamt 34. Mal hatte der 90-jährige Josef Kübelbäck das deutsche Sportabzeichen in Gold abgelegt.

„Es ist nicht einfach, in allen vier Kategorien die geforderten Leistungen zu erbringen“, stellte Becker klar. Auch 34 Mehrkampfabzeichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) befinden sich im Besitz von Kübelbäck – 26 davon in Gold.

Für den rüstigen Rentner, der seit 58 Jahren in Dülmen wohnt, stellten die Anforderungen jedoch keine Probleme dar. Nach 66:07 Minuten war die 20 Kilometer lange Radfahrstrecke absolviert. Acht Meter weit wurde der Medizinball geworfen.

Die Latte beim Hochsprung überquerte Kübelbäck bei einer Höhe von 0,90 Meter und der Sprint von 50 Metern war nach 13,4 Sekunden geschafft. Anschließend wurde noch der Nachweis im Schwimmen über eine Distanz von 200 Metern erbracht. Fertig.

