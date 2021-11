In abgespeckter Form mussten die Stadtmeister im Reiten ermittelt werden. Am Ende setzten sich Ines Plastrotmann (Springen) und Elisa Niemann (Dressur, Foto) durch. Die Dülmener Amazonen zeigten nahezu fehlerfreie Leistungen.

Auch wenn die Stadtmeisterschaft im Reiten vom Reit- und Fahrverein (RFV) Dülmen in diesem Jahr corona-bedingt nicht in gewohnter Form und Größe durchgeführt werden konnte, „sind wir froh, dass wir das Turnier in abgespeckter Form noch durchgezogen haben“, freut sich RFV-Vorsitzende Katja Kümmel. „Der Zuschauerzuspruch war gut und auch das Wetter hat mitgespielt.“

Und die Leistungen auch: Ines Plastrotmann vom RFV Dülmen holte sich den Titel im Springreiten. Auf den weiteren Plätzen folgten Hannah Mende vom Hof Hillebrandt auf Charisma sowie Sophie Kortbusch (LZRFV Seppenrade) auf Cavalino durch.

Im Dressurreiten stand Elisa Niemann von der TG Holsterbrink auf Claire de Lune ganz oben auf dem Treppchen vor Julia Reckmann (ZRFV Appelhülsen) auf Arabella und Hannah Mende durch.

„Im kommenden April hoffen wir, die Stadtmeisterschaft wieder am ursprünglichen Termin und in gewohnter Größe durchführen zu können“, blickt Katja Kümmel bereits wieder nach vorne.

Ergebnisse

Springwettbewerb A: 1. Ines Plastrotmann (Callea) 43,44 sec.; 2. Hannah Mende (Charisma) 46,34 sec.; 3. Simone Bartels (Cavalino Rampante) 46,59 sec.

Stilspringwettbewerb A: 1. Ines Plastrotmann (Callea) WN 7.7; 2. Hannah Mende (Charisma) 7.5; 3. Sophie Kortbusch (Cavalino) WN 7.3;

Dressurwettbewerb A: 1. Judith Peter (Fashion Dancer) WN 7.5; 2. Elisa Niemann (Claire de Lune) WN 7.3; 3. Julia Reckmann (Arabella) WN 7.2;

Dressurwettbewerb A6/2: 1. Elisa Niemann (Claire de Lune) WN 7.3; 2. Julia Reckmann (Arabella) WN 7.1; 3. Hannah Mende (Charisma) WN 7.0;

Führzügelwettbewerb: 1. Laya Schymik (Maggy) WN 7.4; 2. Finja Dunkel (Fahira) WN 7.3; 3. Jana Gerdemann (Zonia) WN 7.1



