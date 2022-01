„Es ist nicht alles Gold, was glänzt“

Die Handballer von GW Nottuln grüßen von der Tabellenspitze: Dennoch gibt es für Trainer Stefan Göcke noch einiges zu verbessern. Denn Göcke ist ein kritischer Geist. Trotz der 12:4-Punkte und des Spitzenplatzes in der Kreisliga ist dem Trainer von GW Nottuln nicht entgangen, dass „nicht alles Gold ist, was glänzt“. Manche Spiele hätten früher entschieden werden müssen. Und die Niederlage beim TV Vreden sei unnötig gewesen.

Sportliche Heimat für Dülmener

In Nottuln haben mit Tobias Last, Dominik Peter und Christoph Bolle drei ehemalige Spieler des TV Dülmen eine sportliche Heimat gefunden. Zudem spielen dort die Dülmener Dario Wottke und Philipp Schwaning. „Schön wäre es, wenn wir natürlich auch in Dülmen im Seniorenbereich Handball, abgesehen vom Hobby-Bereich, anbieten könnten“, sagt Bolle im DZ-Gespräch. „Zumal auch in der Nottulner Reserve zwei, drei Dülmener aktiv sind und in unserer Ü35-Mannschaft Aktive sind, die gerne mehr machen würden.“ Doch die Zahl an Spieler reiche dennoch nicht, um eine Saison mit 26 Spielen durchziehen zu können. Daher wollen Bolle und Co. weiter in Nottuln angreifen.

„Wie sich die Mannschaft in den letzten drei Spielen gezeigt hat, hätte ich sie mir immer gewünscht“, spart GWN-Trainer Göcke auch nicht mit Lob. Dabei spielt er auf die Tatsache an, dass sich die Grün-Weißen gegen Ahaus (Hin- und Rückspiel) und beim Derby gegen Havixbeck II von ihrer besten Seite gezeigt hatten. „Allerdings musste ich die Truppe nach dem glanzlosen Sieg gegen Adler Münster erst richtig wachrütteln“, erinnert er sich. Großen Dank richtete Nottulns Trainer an seinen Betreuer und Co, Benno Frye. Dieser hatte ihn während seiner Erkrankung mehrere Wochen vertreten.

In Fryes „Amtszeit“ fielen Siege in Burgsteinfurt und Stadtlohn. Nur beim TV Vreden gab es eine Niederlage. „Die Mannschaft war über viele Wochen ersatzgeschwächt und ist auch heute noch nicht komplett“, macht Stefan Göcke seinem Co-Trainer ein dickes Kompliment. Zum Glück konnten mit Dominik Peter und Joseph Allendorf zwei GWN-Ehemalige den Nottunern gelegentlich aushelfen. Besonders freut sich Stefan Göcke über das gelungene Comeback des bis dahin lange verletzten Carsten Weitkamp. „Mit ihm haben wir wieder den nötigen Halt in der Abwehr. Wenn er dann auch im Angriff zu alter Form zurückfindet, ist mir für die Rückrunde nicht bange.“

Ziel ist Aufstiegsrunde zur Bezirksliga

Das Erreichen der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga ist Göckes erklärtes Ziel. „Ich lege Wert auf regelmäßige Trainingsbeteiligung“, stellt er klar. „Was das ausmacht, konnten wir beispielsweise an den Leistungssteigerungen von Jörg Ruhnke und Christoph Bolle ablesen.“ Allerdings wird der Nottulner Trainer einige Zeit auf Lennart Determann (Studium) verzichten müssen. Dafür kehrt mit Maximilian Halm demnächst ein wertvoller Rückraumspieler in den Kader des Tabellenführers zurück.

(Was Christoph Bolle zum Nachwuchs beim TV Dülmen und zur Handball-EM sagt, lesen Sie in der Donnerstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)