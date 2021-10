Erster Pokal nach langer Pause

Lange hat Cameroon Collins auf diesen Moment warten müssen: Die HipHop-Tänzerin konnte pandemiebedingt monatelang nicht auftreten. Umso mehr genoss sie jetzt die Underground Revolution Battles in Essen. Die Schülerin bewies dort in der „dance&more - Die Tanzschule“, dass sie sich in der langen Pause sehr fit gehalten hat, denn sie gewann das Turnier am Ende deutlich und sicherte sich die entsprechende Urkunde und einen Pokal. Es war die sechste Veranstaltung dieser Art, Ausrichter war ug-unity-events.

Cameroon Collins glänzte in jeder Runde mit einer grandiosen Performance, was die Juroren Milo, Bboy Harlekin und Jay Badu sowie das Publikum begeisterte. „Die Stimmung war an ihrem Höhepunkt, als das Finale kam“, berichtet die Schülerin von dem Event aus Essen. In diesem Finale bewies Cameron Collins dann wieder ihre ganze Klasse, gewann im Kids-Battle gegen ihren Konkurrenten 3:0 und nahm stolz den Pokal für den Sieg im Eins-Gegen-Eins-Wettbewerb im „Kids-Allstyle“ (bis 16 Jahre) entgegen und brachte ihn nach Dülmen.