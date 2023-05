Endspiel am Pfingstmontag in Epe

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Die Meisterschaft der Bezirksliga 11 wird am Pfingstmontag im direkten Duell zwischen Vorwärts Epe und den Sportfreunden Merfeld entschieden. In der A-Liga ist Adler Buldern gerettet, Hausdülmen hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner