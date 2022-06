Eine Saison mit Beigeschmack

Dülmen/Kreis Coesfeld

Eine Meisterschaft, die unter dem Strich am „Grünen Tisch“ entschieden wurde – mit diesem Beigeschmack endete die Spielzeit 2021/22 in der Kreisliga B. Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Kickers wurden der TSG Dülmen III sechs Punkte abgezogen, was Arminia Appelhülsen letztlich zum Titel verhalf. SuS Olfen II steigt freiwillig ab. Ein Blick auf Zahlen und Fakten der Saison.

Von Frank Wittenberg