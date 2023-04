Ein Spiel für die Geschichtsbücher

Die Tischtennis-Herren von Brukteria Rorup, die auf Marco Schikora (Foto) verzichten müssen, wollen den größten Coup der Vereinsgeschichte landen und in die Bezirksliga aufsteigen. Dafür muss in Münster ein Punkt eingefahren werden.

Der 22. April 2023 kann in die Geschichtsbücher der Tischtennis-Abteilung von Brukteria Rorup eingehen. Am morgigen Samstag besitzt die Herrenmannschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die große Möglichkeit, als Bezirksklassen-Meister in die Bezirksliga aufzusteigen.

Im letzten Rückrundenspiel fehlt den Schwarz-Weißen ab 17.30 Uhr beim Tabellenvierten TG Münster nur noch ein Unentschieden. Der größte Konkurrent im Titelrennen, 1. FC Gievenbeck, hat einen Zwei-Punkte-Rückstand und muss am Freitagabend gegen den Achten TSG Dülmen gewinnen und vorlegen. „Die Spieler aus Gievenbeck werden bei unserer Partie in der Halle sein und den Gegner anfeuern“, weiß Rorups Nummer sechs, Marco Schikora, zu berichten.

„Trotz alledem: Jetzt wollen wir auch Meister werden und aufsteigen!“ Dieses Vorhaben habe sich im Laufe der Saison allerdings erst entwickelt. Nach der Hinrunde, die mit den maximal möglichen 20 Punkten aus zehn Begegnungen abgeschlossen wurde, setzte sich das Sextett zusammen und kamen zu der Erkenntnis: „Nach dieser furiosen ersten Serie, in der wir allerdings oft den Kopf aus der Schlinge ziehen mussten und einige Spiele knapp gewannen, nahmen wir die Favoritenrolle an und hatten uns den Aufstieg als Ziel gesetzt.“

