Ein goldenes Wochenende erlebten die Indiaca-Senioren von GW Hausdülmen. Bei der Deutschen Meisterschaft in Worms errangen die Grün-Weißen völlig überraschend mit den Frauen 45 und Mixed 45 zwei Titel. Und die Herren scheiterten in einer sehr starken Fünfer-Gruppe nur aufgrund von 20 Ballpunkten und wurden am Ende Fünfter. „Auch das ist ein Riesenerfolg“, sagt Susanne Freckmann, Sprecherin der GW-Indiaca-Abteilung.

Tänzerin Cameroon Collins trumpfte nach langer Corona-Pause ebenfalls auf und wurde Deutsche Meisterin „HipHop-Solo Under 18 Advanced“ in Duisburg.

