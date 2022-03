Ein Gegner kneift erneut

Erneut kneift ein Gegner vor der TSG Dülmen und scheut den sportlichen Vergleich. Am Sonntag will und wird der SV Zweckel nicht antreten. Das hat der Staffelleiter mitgeteilt. Die Blau-Gelben gewinnen die Punkte am Grünen Tisch.

Der Anruf des Staffelleiters Klaus Overwien kam am Freitagabend gegen 19.30 Uhr bei der TSG Dülmen an: Der SV Zweckel wird am Sonntag nicht am Grenzweg bei der TSG Dülmen antreten. Die Blau-Gelben gewinnen die Punkte am Grünen Tisch, die Partie wird mit 2:0 und drei Punkten für die Elf von Trainer Manfred Wölpper gewertet.

"Mir fehlen die Worte"

Angeblich hätten die Gladbecker nicht genügend Spieler. An Corona kann es nicht liegen, denn sonst wäre die Partie verschoben worden. „Mir fehlen dazu einfach die Worte. Ich kann und werde dazu auch nichts sagen“, war Julia Wagner, aus dem Fußball-Vorstand der TSG Dülmen, entsprechend sauer und angefressen.

Denn es ist nach das erste Mal, dass in dieser Saison ein Gegner aus Angst vor der Offensiv-Kraft der Wölpper-Elf kneift - und sich so höchst unsportlich zeigt. Am neunten Spieltag reiste Westfalia Gelsenkirchen nicht an, am elften Spieltag ebenso Genclikspor Recklinghausen. Und im Kreispokal wollte sich Union Lüdinghausen im Achtelfinale nicht mit der TSG Dülmen duellieren. Nun also der SV Zweckel.

Einnahmen gehen verloren

So entgehen den Blau-Gelben erneut Einnahmen aus einem Heimspiel und den Fans ein Auftritt ihrer TSG.