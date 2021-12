"Dülmen ist mein absoluter Ruhepol"

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris nehmen bereits jetzt Einfluss auf die Trainingsplanung von Manuel Sanders, der hier vor den Ringen in Tokio posiert.

Den Koffer packt Manuel Sanders, 400-Meter-Top-Leichtathlet aus Dülmen, gar nicht erst in den Keller. „Der steht immer in meiner Bude“, lacht der Zwei-Meter-Mann im ausführlichen Interview in der DZ-Redaktion.

Zuletzt war Sanders im Trainingslager im türkischen Belek und auf Teneriffa. Anfang des kommenden Jahres geht es erneut in die Sonne, nach Gran Canaria. „Geplant ist auch noch ein Trainingslager in Südafrika. Aber ob das aufgrund von Corona und Omikron möglich ist, wird sich zeigen.“ An Heiligabend ist er bei der Familie in Dülmen. „Hier wohnen meine Eltern und meine Schwester. Hier treffe ich meine beiden Omas. Dülmen ist und war immer mein Ruhepol. Ich bin einfach immer wieder gerne hier. Wenn auch inzwischen etwas seltener.“

Der 23-Jährige hat ein sehr bewegtes Sportjahr hinter sich. „Ich bin endlich mal eine ganze Saison verletzungsfrei geblieben. Auch jetzt bin ich topfit“, sagt Sanders. Für den Mann, der für die LG Olympia Dortmund startet, hat sich in den vergangenen Monaten alles zusammengefügt.

Sportsoldat Manuel Sanders

Im September 2020 wurde er in die Sportfördergruppe der Bundeswehr in Warendorf aufgenommen. „Die Plätze sind sehr begehrt.“ Denn sein tägliches, stundenlanges Training wird als Dienstzeit angerechnet. „Ich kann mich voll auf meinen Sport konzentrieren. Ich habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Dadurch muss sich Sanders, der aktuell einen freiwilligen Wehrdienst absolviert und darauf hofft, demnächst auch als Zeitsoldat in der Sportförderkompanie bei der Bundeswehr bleiben zu können, keine finanziellen Sorgen machen.

Als Sportsoldat habe Sanders in Hannover eine verkürzte Grundausbildung von sechs Wochen absolviert. „Jetzt fahre ich immer mal wieder zu Lehrgängen nach Warendorf, lerne zum Beispiel etwas über die Rechte und Pflichten eines Soldaten.“ Mit Gepäck und Waffe durch den Schlamm robben müsse er nicht. „Ich bin eher Repräsentant der Bundeswehr.“ Daher trage er zum Beispiel ein entsprechendes Emblem auf seinem Sport-Trikot. In Warendorf seien für alle 938 deutschen Sportsoldaten, die in 15 Sportfördergruppen untergebracht sind, die Sportärzte stationiert. „Da ich dort freie Heilfürsorge genieße, kann und muss ich mich auch dort in Warendorf behandeln lassen. Das ist gut so, da es für mich quasi vor der Haustür liegt.“

Optimale Möglichkeiten

Die Möglichkeiten durch die Bundeswehr-Sportförderung seien für Sanders optimal. „Als ich noch in Münster 40 Stunden und zu Anfang in Dortmund 15 Stunden in einer Eventagentur gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ich mich nicht voll auf meinen Sport konzentrieren kann.“



Das gehe jetzt schon - und zahlt sich aus: „Man sagt, dass der Leistungs-Höhepunkt für einen 400-Meter-Läufer zwischen 25 und 27 Jahren kommt. Ich denke, dass ich mich noch weiter verbessern kann.“ Beim Mixed-Staffelrennen bei Olympia in Tokio sei er fliegend 44,5 Sekunden gelaufen und hatte damit die zweitschnellste Zeit aller Läufer in dem Wettbewerb.

„Das ist schon seit vielen Jahren kein Deutscher auf der Stadionrunde mehr gelaufen. Aus dem Startblock wäre das auch etwa eine Zeit von 45,4 Sekunden.“ Das zeige, dass die aktuelle persönliche Bestzeit von 45,74 Sekunden, die Sanders in diesem Jahr in Luxemburg gesprintet ist, noch längst nicht das Ende bedeuten muss.

Training auf Paris 2024 ausgerichtet

Und wie trainiert ein 400 Meter-Läufer und kitzelt die letzten Zehntel-Sekunden aus sich heraus? Sanders und sein Trainerteam setzen immer wieder neue Trainingsreize, um neue Bestzeiten zu provozieren. Natürlich gebe es große Nahziele wie die Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 in München, also im eigenen Land. „Da will ich nicht nur mit der Staffel, sondern auch im Einzelwettbewerb an den Start gehen.“ Oder auch die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mitte bis Ende Juli in Eugene im Bundesstaat Oregon. Aber schon jetzt sei bei Sanders alles auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris ausgerichtet. „Das ist das Ziel. Da wollen wir hin und bereiten uns entsprechend vor.“

