Drei Siege bis zur Landesliga

Die TSG Dülmen will keine Zweifel an der Meisterschaft und am Aufstieg aufkommen lassen. Die Sportfreunde Merfeld wollen auch mit einem kleinen Kader ihre Erfolgsserie ausbauen. Und in den Kreisligen geht es für die Dülmener Teams um wichtige Punkte im Auf- und Abstiegskampf.

Noah Ivanovic steht der TSG Dülmen am Sonntag in Gelsenkirchen wieder zur Verfügung.

Die Pause über die Ostertage hat den Bezirksliga-Fußballern der TSG Dülmen sichtlich gut getan. „Am Dienstag waren alle wieder richtig heiß“, berichtet TSG-Trainer Manfred Wölpper von der ersten Einheit nach zehn freien Tagen. Einige Akteure hatten auch in der eigentlich trainingsfreien Zeit etwas getan, kamen in der dritten Mannschaft zum Einsatz oder trainierten mit der Reserve. „Die Pause war gut und wir konnten sie uns erlauben. Aber jetzt müssen wir die Sinne wieder schärfen. Denn im Erfolg macht man die größten Fehler“, so Wölpper vor dem Auftritt beim Schlusslicht Westfalia Gelsenkirchen am Sonntag.

Zwei Bezirksliga-Mannschaften in guter Form treffen am Sonntag im Lüttinghof in Gelsenkirchen aufeinander. Der SC Hassel konnte die letzten drei Spiele für sich entscheiden, die Sportfreunde Merfeld kommen mit fünf Siegen am Stück im Gepäck angereist. Während das Selbstvertrauen bei den Merfeldern groß ist, so wird der Kader am Sonntag eher klein sein. Mit Robin Wihan, Christian Drees, Marius Hövekamp und Oliver Schwaag fallen gleich vier Spieler aus, hinter Jan-Erik Brambrink steht noch ein Fragezeichen.

Weitere Berichterstattung zu den Spielen der Bezirksliga sowie Vorschauen auf die Kreisliga-Spiele vom Wochenende in der Samstags-Printausgabe und im E-Paper.