Die Zeit des Testens ist vorbei. Nach 294 Tagen Wettkampfpause steht für die hiesigen Amateur-Fußballer das erste Pflichstpiel wieder auf dem Programm. Am Sonntag wird die erste Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene ausgetragen. Der SV Vorwärts Hiddingsel, der sein Testspiel am Donnerstag gegen Senden II mit 2:0 gewannen (Treffer Markus Lammers und Jonas Tüns) ist nach einem 1:5 gegen DJK Eintracht Coesfeld bereits ausgeschieden. Die TSG Dülmen spielt bereits am Samstag. Alle anderen Spiele finden am Sonntag statt.



Das sind die Partien mit Dülmener Beteiligung in der ersten Runde:

F. Seppenrade - TSG Dülmen

DJK Dülmen - SuS Stadtlohn

TSV Ahaus - DJK Rödder

GW Hausdülmen - Ottenstein

FC Oeding - Adler Buldern

Brukt. Rorup - SF Merfeld

