Die Wido-Kickerinnen sind abgemeldet

Das war ein Paukenschlag und für Außenstehende so erst mal nicht zu erwarten: Mit sofortiger Wirkung haben sich die Wido-Kickerinnen, die Fußball-Frauen der Spielgemeinschaft Hiddingsel/Senden II, aus der Kreisliga A abgemeldet.

„Wir hatten uns am Dienstagabend mit dem Vorstand der Sendener und allen Spielerinnen beider Vereine zusammengesetzt und am Ende stand der Entschluss fest: So geht es nicht weiter. Wir melden die zweite Mannschaft mit sofortiger Wirkung ab“, berichtet Vorwärts-Vorsitzender und Trainer der Damen, Klaus Dennstedt. „Mir ist die Entscheidung sehr schwer gefallen und es tut mir in der Seele weh“, sagt der Wido-Chef, der mit den Hiddingseler Damen lange und erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Entwicklung habe sich abgezeichnet

„Mit der Abmeldung der Spielgemeinschaft ist das jetzt eingetreten, was sich schon länger abgezeichnet hat.“ Zu Beginn der Saison 2021/2022 hätten grundsätzlich genügend aktive Spielerinnen für beide Mannschaften, (also der ersten Frauenmannschaft in Senden und der Spielgemeinschaft Hiddingsel/Senden II) zur Verfügung gestanden. „Beide Teams hatten jeweils knapp über 20 Spielerinnen“, so Dennstedt im DZ-Gespräch.

Im Laufe der Hinrunde habe sich aber schnell abgezeichnet, dass bei der ersten Frauenmannschaft vom VfL Senden einige Spielerinnen sich beruflich verändert hätten, weggezogen seien oder sich auch so verletzt haben, dass der Kader schnell geschrumpft sei.

