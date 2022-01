Die TSG dominiert das Geschehen

Mit der TSG Dülmen (r., Tobias Korte) und den Sportfreunden Merfeld (Jan-Erik Brambrink, l.) gibt es aktuell zwei Dülmener Mannschaften in der Bezirksliga 14. Das erste Duell zwischen beiden Teams gewannen die Blau-Gelben mit 3:1. Das nächste Aufeinandertreffen ist für den 13. Februar, dann in Dülmen am Grenzweg, terminiert.

Foto: pah