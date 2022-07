Die Saison startet mit einem Derby

Staffelleiter Horst Dastig hat die Spielpläne für die Kreisliga-Fußballer in den Klassen A bis D veröffentlicht. Am 14. August startet die Saison - und in der A-Liga wartet gleich ein brisantes Derby, denn die DJK Dülmen empfängt die Reserve der TSG Dülmen.

Auch an den kommenden Spieltagen stehen etliche Lokalduelle auf dem Programm. So treffen am zweiten Spieltag GW Hausdülmen und Brukteria Rorup aufeinander, und am Sonntag drauf empfängt DJK Dülmen die Hausdülmener. Ebenfalls am dritten Spieltag duellieren sich Adler Buldern und DJK Rödder, was ebenfalls viel Spannung verspricht.

Kein Glück hatte Aufsteiger DJK Dülmen II. Die Rot-Weißen haben ein schweres Auftaktprogramm erwischt und starten sogar mit einem Auswärtsspiel beim SuS Hochmoor. Am zweiten Spieltag haben sie dann spielfrei (weil TSG Dülmen III seine Mannschaft bekanntlich zurückgezogen hatte, DZ berichtete) und dann geht es mit einem weiteren Auswärtsspiel bei DJK Eintracht Coesfeld II weiter.

C-Ligist Vorwärts Hiddingsel beginnt mit einem Heimspiel gegen Billerbeck III.