Die Nervosität bleibt immer

Mehr als zwei Jahre konnten die Wasserfreunde Dülmen coronabedingt keinen Heimwettkampf mehr durchführen. Beim Neustart am Samstag im düb war das zu spüren. „Wir mussten schauen, was brauchen wir eigentlich alles“, sagte Wasserfreunde-Vorsitzende Astrid Bienhüls im DZ-Gespräch. Aber schnell habe sich alles eingespielt. Viele Helfer packten mit an.

Trotz der fehlenden Wettkampf-Routine sprangen zum Teil tolle Zeiten und Platzierungen für das große Team der Wasserfreunde Dülmen heraus.

Heimwettkampf der Wasserfreunde Dülmen Alina Marx bereitet sich auf ihren Start vor. Foto: Jürgen Primus Warten auf den Start. Foto: Jürgen Primus Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Heimwettkampf der Wasserfreunde Dülmen. Foto: Jürgen Primus

Ein sportliches Highlight setzte Lukas Helmer, der mit 1:23,40 Minuten den Vereinsrekord der Wasserfreunde Dülmen über 100 Meter um 0,2 Sekunden verbesserte.

Alle Ergebnisse der Dülmener im Internet:

wasserfreunde-duelmen.webclub.app/oeffentlich-ergebnisse.php

