Die Mannschaft bleibt zusammen

Die Mannschaft des SV Vorwärts Hiddingsel um Kapitän Markus Lammers (l.) bleibt auch in der kommenden Saison, dann hoffentlich in der Kreisliga B, weitestgehend zusammen.

Vor Weihnachten hatte Christoph Terlau, Sportlicher Leiter beim SV Vorwärts Hiddingsel, mit jedem Spieler der C-Liga-Kicker Einzelgespräche geführt: „Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden: Es war nicht ein Spieler dabei, der sich Bedenkzeit ausgebeten hat oder den Verein verlassen will.“

So liegen den Wido-Kickern bereits gut 20 Zusagen für die kommende Saison vor, die dann möglichst in der Kreisliga B ausgetragen werden soll. „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt“, freut sich auch Trainer Lars Müller.

„Natürlich haben wir in manchen Spielen auch Glück gehabt, aber zum Beispiel im Spitzenspiel auch Pech, als wir nach dreimaliger Führung in der 89. Minute noch verlieren.“ Am Ende der Hinrunde haben die Rot-Weißen mindestens vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten (wenn die Reserve der DJK Dülmen II ihr Nachholspiel beim TSV Ahaus II gewinnt, ansonsten sind es sogar fünf Zähler.).

"Mit Hinrunde zufrieden"

„Daher bin ich mit der Hinrunde absolut zufrieden“, ergänzt Lars Müller. Denn auch andere Zahlen sprechen für sich: Mit nur 16 Gegentreffern stellen die Wido-Kicker die beste Abwehr der Liga. Trainer Lars Müller sieht noch viel Potenzial in seiner jungen Mannschaft. „Die Jungs ziehen alle gut mit. Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr gut.“

Viele gerade junge Spieler hätten „einen guten Schritt nach vorn gemacht.“ Daher müsste in der Winterpause auch gar nicht groß am Kader gefeilt werden. „Wir sind auf allen Positionen gut besetzt, denn nur so konnten wir die Verletzungen der Leistungsträger zum Beispiel von Jonas Tüns und Markus Lammers kompensieren.“ Christoph Terlau: „Mit David Gründel werden wir wohl einen Spieler an unsere Alten Herren verlieren. Daniel Duda macht weiter den Betreuer.“

Terlau freut sich, dass nahezu ausschließlich Hiddingseler Jungs für den sportlichen Höhenflug am Wido sorgen. „Aber ich wäre ja verrückt, wenn ich nicht über den Tellerrand schauen würde. Wenn wir uns verstärken können, werden wir uns natürlich damit beschäftigen.“

Erstes Spiel am 11. Januar

Trainer Lars Müller hat seinen Jungs Laufpläne für die Feiertage mitgegeben. „Denn am 11. Januar steht schon das erste Testspiel beim Bezirksligisten SV Bösensell an.“ Das Spiel habe Müller seinen Jungs versprochen gehabt, nach dem Sieg in der Vorbereitung gegen die Reserve der Bösenseller.