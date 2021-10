„Die Chemie hat sofort gestimmt“

Der Bulderner Tarik Gündogdu nimmt als einer von bundesweit 22 Teilnehmern am Leadership-Programm fußball+ des DFB teil. Bei der ersten Veranstaltung in Frankfurt traf er seinen Mentor Ali Bish Peen. Die Chemie habe sofort gestimmt.

Tarik Gündogdu aus Buldern, der türkische Wurzeln hat, hat den ersten Teil des Leadership-Programms fußball+ in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main absolviert.

Tarik Gündogdu, der das Schiedsrichterwesen bei Adler Buldern in den vergangenen Jahren weit nach vorne gebracht hat, bildet sich aktuell in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main weiter.

Der Bulderner, der in Münster bei der Stadtverwaltung arbeitet, ist einer von insgesamt 22 Kandidaten bundesweit, die für das Leadership-Programm fußball+ vom DFB angenommen wurden.



"Ich hatte damit gar nicht gerechnet“, sagt Gündogdu ehrlich im DZ-Gespräch. „Erst war ich auch skeptisch“, gibt er ehrlich zu.“ Doch aus dem ersten, dreitägigen Treffen in Frankfurt, habe er schon eine Menge für seine Arbeit im Verein und für sich persönlich mitnehmen können.

155 Bewerber gab es insgesamt für das Programm des DFB. Gesucht waren Interessierte, deren Familie in erster, zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben und die sich bereits im Verein oder Verband ehrenamtlich engagieren. Jedem Teilnehmer werden erfahrene Ehrenamtler als Mentoren an die Seite gestellt. Die Mentoren sind Führungspersonen aus dem Fußball und anderen Bereichen der Gesellschaft.

Die sorgfältig zusammengesetzten Mentoring-Tandems tauschen sich in einem Zeitraum von zwölf Monaten regelmäßig persönlich oder digital aus. „Mein Mentor ist Ali Pish Been, der Vorsitzende von Galaxy Steinfurt“, sagt Gündogdu. „Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt.“

