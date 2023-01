Zehn Spiele hat Jugend 70 Merfeld Zeit, um mit Sebastian Schulz verstärkt, noch den Sprung an die Spitze zu schaffen. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Kinderhaus. Am Samstag gastiert Liga-Schlusslicht Hiltrup II.

Neuzugang Sebastian Schulz (kam vom Liga-Konkurrenten VfL Ramsdorf, der seine Mannschaft zurückzog) feiert am Samstag im Heimspiel gegen den TuS Hiltrup II sein offizielles Debüt im Trikot von Jugend 70 Merfeld.

Die Aufholjagd kann beginnen: Zehn Begegnungen haben die Spieler des Tischtennis-Landesligisten Jugend 70 Merfeld Zeit, um den Vier-Punkte-Rückstand zum Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus aufzuholen. Schließlich steigt nur der Meister in die Verbandsliga auf. Der Zweite, aktuell der mit dem Jugend 70-Team punktgleiche 1. TTC Münster II, bestreitet die Aufstiegsrunde.

Am Samstag um 18.30 Uhr zählt deshalb zum Start in die Rückrunde nur ein Sieg. Erster Gegner im Jahr 2023 ist der abgeschlagene Tabellenletzte TuS Hiltrup II. Die Gäste gewannen nur eine der zehn Partien und haben auf den Relegationsplatz bereits einen Rückstand von vier Zählern. Das Hinspiel entschieden die Schützlinge von Kapitän Frank Verbeet zwar „nur“ mit 9:7 für sich, doch hatten seinerzeit mit Raphael Schwaag und Raik Hennicke zwei Stammkräfte gefehlt. Das Duo ist am Sonnabend einsatzbereit.

Hinzu kommt Neuzugang Sebastian Schulz (zuvor VfL Ramsdorf), der den aktuellen Tabellendritten erstmals an der Spitzenposition anführt. Frank Verbeet rückt deshalb in das mittlere Paarkreuz. Der bislang im Einzel noch ungeschlagene Joachim Frintrup folgt an der vierten Position. Mathias Hemmer bleibt unverändert die Nummer fünf.

