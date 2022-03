Derbysiege für DJK und SF-Reserve

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Die DJK Dülmen (in Rödder) und die Sportfreunde Merfeld II (gegen Adler Buldern II) feierten am Sonntag Derby-Erfolge. In der Bezirksliga gewinnen TSG Dülmen und Sportfreunde Merfeld und kommen den Saisonzielen immer näher.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner