Der Müller macht's

Jetzt ging alles ganz schnell: Lars Müller, bislang noch Trainer am Wido in Hiddingsel, übernimmt im Sommer den A-Ligisten BW Ottmarsbocholt. Die Blau-Weißen hatten den 48-Jährigen schon lange verpflichten wollen.

Die Vereinsfarben, blau und weiß, passen schon mal, Lars Müller ist Schalke-Fan durch und durch. Auch darüber hinaus scheint das ein Match zu ergeben, Müller und Ottmarsbocholt.

„Im Grunde“, lacht der 48-Jährige, „führen wir seit einer Ewigkeit Gespräche“. Bei der ersten Kontaktaufnahme hieß der BWO-Fußballobmann noch Norbert Domhöver, später bemühten sich Georg Goerdt und Christian Schmauck um eine Verpflichtung des Trainers.

Auch er selbst sei „nie abgeneigt gewesen“. Nur habe sich ein Engagement dann immer aus irgendwelchen Gründen doch zerschlagen – meist deshalb, weil Müller andernorts im Wort stand. 2021 etwa, als Matthias Gerigk frühzeitig seinen Abschied aus Otti verkündet hatte, war das Interesse der Blau-Weißen mal wieder sehr konkret, „aber da hatte ich Hiddingsel schon für eine weitere Spielzeit zugesagt.“

Nun, nach über zehn Jahren, wächst also zusammen, was augenscheinlich zusammengehört: Lars Müller löst am Saisonende Patrick Döhla ab und wird neuer, gleichberechtigter Coach neben Spielertrainer Sebastian Schnetgöke beim A-Ligisten.

(Den kompletten Bericht lesen Sie in der Mittwochs-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)