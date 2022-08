Den Ball stets in Sichtweite

Startet ein neues Fußball-Abenteuer: Die Merfelderin Marleen Göckener spielt in der zweithöchsten U17-Spielklasse in Rhade.

Wenn am Samstag um 14 Uhr in der B-Juniorinnen-Regionalliga West der SSV Rhade auf den U16-Bundesliga-Nachwuchs der SGS Essen trifft, darf sich eine Fußballerin aus Merfeld berechtigte Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen. Marleen Göckener gehört seit Beginn der Vorbereitung dem Klub aus dem Stadtteil von Dorsten an und wusste in der Vorbereitung zu überzeugen.

Auch am vergangenen Montag stand die 15-Jährige im letzten Testspiel bei Concordia Emsbüren von Beginn an auf dem Feld, konnte die 1:2-Niederlage jedoch nicht verhindern.

Sportliche Familie

Mit fünf Jahren fing Göckener bei den Minikickern der Sportfreunde Merfeld an. „Unsere Mannschaft bestand damals aus sieben Jungen und sieben Mädchen“, erinnert sich die Zehntklässlerin der Marienschule. Ihr drei Jahre älterer Bruder Fabian, der kürzlich vorzeitig zum Senior erklärt wurde und Mitglied des Bezirksliga-Kaders der Grün-Gelben ist, hatte sie seinerzeit zum Fußball gebracht.

Auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Fabian läuft dem runden Leder nach – in der U13 von GW Nottuln. In der D-Jugend folgte der Wechsel von Marleen Göckener zur TSG Dülmen. Am Grenzweg kickte sie drei Jahre.

Wiedersehen mit Jaimy-Lee Merfeld

Seit wenigen Wochen heißt ihr Klub nun SSV Rhade. Dort spielt auch übrigens Jaimy-Lee Merfeld aus Buldern. „Ich bin mal zu einem Probetraining gefahren und habe mir alles angeschaut“, verrät Göckener, die von den Bedingungen und der Mannschaft begeistert war. Auch das Trainerteam war von den Fähigkeiten der Merfelderin angetan.

