Das große Zittern hat begonnen

Kurz vor dem Saisonfinale beginnt für einige Teams das Zittern: Steigen wir auf oder müssen wir die Liga verlassen? Die TSG Dülmen kann sich angesichts des deutlichen Vorsprungs auf die Meisterschaft und Rückkehr in die Landesliga freuen.

Die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen haben allen Grund zum Jubel: Sie sind so gut wie aufgestiegen. Andere Teams müssen da noch mehr zittern.

Die Fußball-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Zumeist stehen noch sieben oder acht Spiele für die Teams an - dann kommt die große Abrechnung. Denn auch wenn Corona noch einmal diese Spielzeit bestimmt hat: Es wird Auf- und Absteiger geben.

Viele Fußballer, Trainer sowie Verantwortliche und natürlich die Fans fragen sich nun: Wie sieht es aus? Steigt mein Lieblingsverein auf oder gar ab? „Ganz verlässlich lässt sich das aktuell noch nicht sagen“, erklärt Fußball-Kreisvorsitzender Willy Westphal im DZ-Gespräch.

Für den hiesigen Kreis gelte bei der Zahl der Auf- und Absteiger auch immer, wie viele Mannschaften aus der Bezirksliga 11, und 14 in den hiesigen Fußballkreis absteigen. „Da gibt es einige Teams, die noch gefährdet sind, aber ich beteilige mich nicht an Spekulationen.“

Klar sind aber zwei wichtige Punkte: Erstens: Alle Ligen sollen in der kommenden Saison (außer Kreisliga D) möglichst 16 Mannschaften haben. Zweitens: In allen 14 Bezirksligen gibt es mit fünf Absteigern einen Absteiger mehr als üblich. Das hat den Hintergrund, dass die Zahl der Bezirksligen von 14 auf 13 und nach der kommenden Saison von 13 auf zwölf (wieder) reduziert wird.

Das bedeutet auch für die Sportfreunde Merfeld, dass sie die (ungeliebte) Staffel 14 wieder verlassen werden. Da der Meister automatisch in die Landesliga aufsteigt, kann sich die TSG Dülmen bei aktuell mindestens 13 Punkten Vorsprung (plus besseres Torverhältnis) berechtigte Hoffnung machen, die Liga nach oben zu verlassen.

