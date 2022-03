Stark ersatzgeschwächt gehen die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen in das Spiel gegen Verfolger VfB Hüls. TSG-Trainer Wölpper ist sich sicher: „Da kommt was auf uns zu.“

Überflieger in Blau und Gelb: Im Hinspiel waren die TSG-Kicker (hier mit Marvin Möllers) beim 5:0 klar die bessere Mannschaft.

Am Donnerstagabend hatte Manfred Wölpper, Trainer der Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen sein Training sausen lassen, um den Gegner vom Sonntag, VfB Hüls, beim 2:1-Erfolg in Lippramsdorf zu beobachten. „Da kommt was auf uns zu. Ich kenne den VfB Hüls natürlich gut, aber das war schon ein beeindruckendes Spiel mit viel Tempo.“

Keine Corona-Karte

Und ausgerechnet jetzt plagen die Blau-Gelben viele Personalsorgen aufgrund von Corona und Verletzungen. „Ich habe immer gesagt, dass ich die Corona-Karte nicht ziehen und ein Spiel absagen werde. Aber viel darf nicht mehr passieren.“ Aktuell stehen dem TSGCoach nach eigenen Angaben nur zehn Spieler zur Verfügung.

Endlich auf Naturrasen

Nach zuletzt zwei Einsätzen auf Asche freuen sich die Blau-Gelben, endlich wieder auf den Naturrasen zu können. „Unser bisheriger Erfolg fußt auf eine gute Abwehr sowie auf einen guten Torwart und natürlich Torwart-Trainer.“ Und ausgerechnet jetzt gebe es gerade im Deckungsverband etliche Ausfälle. „Dennoch wollen wir den Zuschauern ein ordentliches und kurzweiliges Spiel bieten“, verspricht Wölpper vollen Einsatz.