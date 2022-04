„Corona verändert Sportwelt nicht“

Seit Wochen und Monaten beobachtet der Dülmener Sportmediziner Dr. Roman Prenger-Berninghoff genau die Auswirkungen der Covid-Infektionen auf die Leistungsfähigkeiten von Sportlern. „Auch im Ärzteblatt hat es dazu jüngst einen Beitrag gegeben“, berichtet der Mediziner im DZ-Gespräch.

Die gute Nachricht aus Sicht von Prenger-Berninghoff: „Corona verändert die Sportwelt nicht.“ Niemand müsse Angst vor langfristigen Auswirkungen auf die sportliche Leistungsfähigkeit haben. Das liege vor allen Dingen auch an der schwächeren Omikron-Variante, an der viele Corona-Patienten aktuell erkranken. „Das Virus ganz am Anfang der Pandemie war deutlich aggressiver.“

„Vielfach beobachte ich, dass nach gut zwei Wochen die alte Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist.“ Schäden für Herz und Lunge seien nicht zu befürchten. „Der Körper sendet von sich aus Signale, wenn er noch nicht so weit ist. Dann muss das Training angepasst werden.“

