Coldplay gibt den Ton an

Die britische Popband Coldplay zählt aktuell zu den besten Bands auf dem Planeten. Die sechs Konzerte in Frankfurt und Berlin in diesem Jahr waren schnell ausverkauft und viel umjubelt.

Seit einigen Tagen gastiert Coldplay S beim Reitverein Buldern. Aber es sind nicht die Musiker um Frontmann Chris Martin, sondern ein elfjähriger Schimmelwallach, der zufällig nur den gleichen Namen wie die britische Popband hat. „Wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben“, sagt Anna Hille, Vorsitzende der Bulderner Reiter im DZ-Gespräch.

Denn der Pferdemarkt sei immer noch schwierig. Gerade für den Schulbetrieb würden viele Händler ihre Vierbeiner nicht verkaufen und zur Verfügung stellen. „Dabei haben es die Tiere bei uns gut“, betont Hille.

Mit einem Stockmaß von 1,75 Meter bringe Coldplay alles mit, um auch den großen Reitern im Leistungsbereich weiterzuhelfen. „Wir bilden Coldplay in den nächsten Wochen und Monaten zum Voltigierpferd aus.“ Bis er auf Turnieren starten könne, „dauert es wohl bis Ende nächsten Jahres.“

Aber die aktuelle Saison sei eh beendet und so gebe es genügend Zeit, den Schimmelwallach langsam an die neue Aufgabe heranzuführen. Coldplay, den die Bulderner aus Seppenrade zukaufen konnten, stammt eigentlich aus dem Springsport. „Er hat Turniere bis Klasse M geritten und sogar S-Sprünge gemeistert.“ Die Longenarbeit sei ihm nicht fremd. „Man merkt, dass er arbeiten will und möchte“, freut sich Anna Hille. Er bringe einfach alle wichtigen Charaktereigenschaften mit. „Das passt sehr gut. Er ruht in sich selbst.“

