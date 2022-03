Chris Andersen gibt zu: „Bin aufgeregt“

Chris Andersen , Spitzenspieler von Jugend 70 Merfeld, tritt durchaus aussichtsreich bei den Deutschen TT-Meisterschaften der Jungen 15 in Wiesbaden an. Andersen geht im Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettbewerb an die Platte

Merfelds Spitzenspieler Chris Andersen tritt am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der Tischtennis-Jugend 15 in Wiesbaden mit großen Zielen an.

Wenn am Samstag und Sonntag in Wiesbaden die Deutschen Meisterschaften der Jugend 15 ausgetragen werden, befindet sich auch ein Tischtennisspieler von Jugend 70 Merfeld im 48-köpfigen Teilnehmerfeld der Jungen. Chris Andersen, neue Nummer eins des Herren-Landesligisten, ist zum ersten Mal bei den nationalen Titelkämpfen dabei.

Dementsprechend groß ist bei dem 15-Jährigen bereits Tage vor dem Turnier die Vorfreude. „Ich bin jetzt schon heiß und auch ein wenig aufgeregt“, verrät das Eigengewächs von Germania Lenkerbeck.

Nach starken Leistungen bei den Bundesranglistenturnieren Top 48 und Top 24 im Herbst des vergangenen Jahres wurde Andersen in der Einzel-Konkurrenz an Position elf gesetzt. Doch bereits in der Vorrunde, aus der Vierergruppe kommen die besten zwei Spieler in die Hauptrunde, warten drei schwere Aufgaben.

