Cameroon Collins ist dreifache Europameisterin

Die Europameisterschaft des Tanzverbandes UDO fand in den Niederlanden statt. Mit dabei die hoch motivierte Dülmenerin Cameroon Collins, die in drei Kategorien startete.

Die 16-Jährige trat zum Teil gegen erwachsene Teilnehmer aus vielen europäischen Ländern wie Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, England, Norwegen, Polen, Tschechien, Ukraine, der Schweiz und Österreich an.

Am Ende setzte sich die junge Dülmenerin in drei Kategorien durch. Voller Stolz kehrte die Tänzerin am Abend geschafft aber glücklich heim nach Dülmen.

Mit dieser grandiosen Leistung qualifizierte sich die erst 16-Jährige für die Weltmeisterschaft in Blackpool/England im August 2022 in allen drei Disziplinen. Dort will die junge Dülmenerin dann weiter angreifen und überzeugen.

