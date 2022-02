Bereit für den nächsten Coup

Vorwärts Hiddingsel ist bereit für die nächste Abstimmung. Ab heute Abend, Punkt 18 Uhr, kann für Marius Cleve beim Amateurtor des Jahres der Internet-Fußballplattform fupa.net abgestimmt werden. „Die Abstimmung wird wieder per SMS ablaufen. Wir wissen aber noch nicht, welches Kennwort das Tor von Marius hat“, berichtet Louis Feldbrügge am Mittwochmittag.

Was bereits klar ist: Die Abstimmung läuft bis kommenden Montag, 14. Februar, um 20 Uhr. „Sobald wir alle Details wissen, werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen wieder eine entsprechende Grafik veröffentlichen“, so Feldbrügge.



Die Abstimmung in der Vorrunde hatte Cleve mit deutlichem Vorsprung gewonnen (DZ berichtete). „Und er hatte deutlich mehr Stimmen als die anderen Sieger der Vorrunde“, berichtet Feldbrügge, dass die Hiddingseler wie schon beim Voting für das Heimspiel in der Veltins-Arena eine Menge Stimmen mobilisieren konnten. „Aber da geht noch mehr“, geht Feldbrügge optimistisch ans Finale.



Insgesamt haben es acht Tore in die entscheidende Abstimmung geschafft. Die Finalgegner für Hiddingsel sind Michele Varallo (VfR Heilbronn), Antonio Chitu (SV Weiskirchen Konfeld), Ferhat Celik (FC Türk Kelsterbach), Daniel Knoll (SV Böblingen), Philipp Schöne (SG Kröbeln), Artem Sagel (TuS Kirchberg) und Max Fuchs (SV Sonsbeck). Dabei fällt auf, dass es Cleve als einziger Kicker der Kreisliga C ins Finale geschafft hat, nur ein weiteres Tor fiel in der Kreisliga. Andere Konkurrenten erzielten ihre Treffer in der Bezirks-, Landes- und sogar der Verbandsliga. „Das passt ja perfekt zu unserem kleinen, gallischen Dorf“, sieht Feldbrügge die höherklassige Konkurrenz als Ansporn.