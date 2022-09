Bei der TSG stimmen diesmal Leistung und Ergebnis

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Die TSG Dülmen hat gegen den Werner SC den zweiten Saisonsieg eingefahren. Den vierten Erfolg in Folge gab es in der Bezirksliga für die Sportfreunde Merfeld. In der A-Liga gewann die DJK Dülmen das Derby gegen Brukteria Rorup.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner