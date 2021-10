Auf Tuchfühlung mit den Besten

Jugend 70-Talent Chris Andersen schlägt am Wochenende beim Top 48-Bundesranglistenturnier im bayrischen Straubing auf. Nach dem Urlaub holte sich der 14-Jährige bei einem Lehrgang in Düsseldorf dafür die notwendige Sicherheit.

Chris Andersen schlägt am Wochenende in Straubing beim Top 48-Bundesranglistenturnier auf und peilt einen der ersten beiden Gruppenplätze an.

Am 24. Oktober 2007 nahm zuletzt ein Tischtennis-Talent von Jugend 70 Merfeld am Top 48-Bundesranglistenturnier der Jugend 15 teil. Damals war es Madeleine Thesing, die in Wesel auf dem 16. Platz landete. 14 Jahre später wird am Samstag und Sonntag wieder eine Merfelder Nachwuchshoffnung auf Bundesebene aktiv sein.

Chris Andersen, Nummer zwei des Herren-Teams in der Landesliga, hat sich nachträglich für das erste Ranglistenturnier des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach über 20-monatiger Corona-Pause in Straubing qualifiziert.



Die Vorfreude auf seine erste Teilnahme an einer DTTB-Veranstaltung ist beim 14-Jährigen riesig. Von Montag bis Mittwoch stand für Andersen, der parallel auch noch für seinen Heimatverein DJK Germania Lenkerbeck in der NRW-Liga Jungen 18 aufschlägt, der Kaderlehrgang des westdeutschen Verbandes in Düsseldorf auf dem Programm. „Nach einer Woche Urlaub zuvor ist die Sicherheit in den vergangenen Tagen wieder zurückgekommen“, blickt der Neu-Merfelder positiv voraus.

