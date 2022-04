SF Merfeld in Stuckenbusch / Vorgezogene Kreisliga-Spiele

Fußball: COE-Cup, Vorrunde, Saison 2021/22, SF Merfeld - SuS Stadtlohn am 17.07.2021 in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen). Merfelds Luis Göckener (rechts) im Kopfballduell mit Stadtlohns Hendrik Deitert

Arge Personalsorgen hat SF-Trainer Josef Ovelhey vor dem Bezirksliga-Nachholspiel am Donnerstagabend um 18.30 Uhr bei den Sportfreunden Stuckenbusch.

„Am Sonntag hatten wir noch drei Mann auf der Bank. Stand jetzt habe ich gerade einmal elf Spieler.“ Mathias Küster ist aufgrund der fünften Gelben Karte, Luis Göckener mit Gelb-Rot gesperrt. Jannick Beuing ist verletzt, Jan Erik Brambrink ist beruflich verhindert.

„Zum Glück kommt Oliver Schwaag dazu, sodass wir dann elf Mann sind.“ Stuckenbusch habe ein dynamisches Mittelfeld, so Ovelhey, der sich noch gut an das 1:3 im Hinspiel erinnern kann. „Wir müssen uns gerade in der Defensive gut und neu sortieren.“ Zum Glück habe seine Mannschaft zuletzt eine tolle Serie hingelegt. „Wir sind stärker und selbstbewusster geworden, haben viele wichtige Punkte gesammelt und dürften damit vorzeitig gerettet sein.“ Wie wichtig das sei, zeige sich jetzt. „Wir können befreit aufspielen, wollen aber dennoch gewinnen.“

Die Merfelder Busfahrer treffen sich zur Abfahrt nach Stuckenbusch um 17.15 Uhr am Sportplatz.

(Die Vorberichterstattung zu den drei Kreisliga-Spielen lesen Sie in der Donnerstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)