„An ein Spiel ist nicht zu denken“

Aufgrund einer schweren Erkrankung des Co-Trainers beim SV Dorsten-Hardt, ist das für Sonntag geplante Landesliga-Spiel gegen die TSG Dülmen abgesagt worden. An ein Spiel sei in der Situation nicht zu denken, so Trainer Wölpper.

Das Landesliga-Spiel zwischen dem SV Dorsten-Hardt und der TSG Dülmen, mit dem beide Teams am Sonntag in die Rückrunde starten wollten, fällt aus. Denn das Team aus Dorsten bangt um seinen Co-Trainer. Marc Wischerhoff war am vergangenen Freitag nach einem internistischen Notfall ins Krankenhaus gebracht worden und liegt seitdem im Koma.

Daher traten die Verantwortlichen an die TSG heran und baten um eine Spielverlegung. „An ein Spiel ist in so einer Situation überhaupt nicht zu denken“, sagt TSG-Trainer Manfred Wölpper. Und so stimmten die Blau-Gelben gleich einer Absetzung zu. Einen neuen Termin müssen beide Mannschaften jetzt noch finden.

