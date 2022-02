Amicus macht der TSG Beine

Amicus heißt der neue Freund bei den Tischtennis-Spielern der TSG Dülmen. Er macht den Blau-Gelben seit rund einem Jahr Beine. „Wir sind abolut zufrieden“, sagt TT-Abteilungsleiter Curd Fischer.

Die Investition von rund 1800 Euro, bei der die Sportförderung der Stadt Dülmen unterstützt habe, „hat sich gelohnt.“ Denn der Tischtennis-Roboter aus dem Hause Butterfly macht den Tischtennis-Damen und Herren wie auch der Jugend bei den Blau-Gelben im Training Beine.

Curd Fischer: „Dank des Roboters können wir ein spezielles Systemtraining anbieten.“ Die Maschine sei schnell aufgebaut. Der eigentliche Roboter werde einfach an einer Kopfseite des Tisches in der Mitte eingehakt. Es entfaltet sich ein Netz, das zurückspringende Bälle auffängt. Eine Steckdose muss in der Nähe sein, weil Amicus Strom braucht. Im Fangkorb liegen Spezialbälle. „Die sind etwas glatter als die normalen Plastikbälle. Aber von der Sprung-Eigenschaft sind sie identisch“, sagt Martin Töns, der am Mittwochabend in den Genuss des Spezialtrainings kommt.

„Wir können hier alles genau vorgeben.“ So lasse sich einstellen, wie viele Bälle pro Minute verschossen werden, welche Länge oder Platzierung die Bälle haben sollen oder wie viel Seit- oder Top-Spin der Kugel mitgegeben wird.

