Almi bringt die Schleifen

Nach der langen Corona-Pause waren Katja Kümmel und ihr Team vom Reit- und Fahrverein (RFV) Dülmen mit der zweitägigen Stadtmeisterschaft der Reiter am Wochenende sehr zufrieden. „Es war ein kleines, aber schönes Turnier“, sagt Katja Kümmel.

Gerade den jungen Reitern sollte die Chance gegeben werden, sich zu präsentieren. „Dieses Ziel haben wir erreicht“, so die RFV-Vorsitzende. An den beiden Turniertagen gab es zahlreiche Nachnominierungen, sodass noch zahlreiche Starter zu den angemeldeten 70 Reiterinnen und Reitern dazu kamen. Gerade am Sonntag kamen viele Besucher.

Shetty Almi, das kleinste Pony des RFV, war der Blickfang bei den Siegerehrungen. Almi brachte die Schleifen.

Bei der Stadtmeisterschaft sicherte sich Lisa Meyer vom RFV Dülmen den kombinierten Wettkampf. Stadtmeisterin im Dressurreiten wurde Julia Reckmann (ZRFV Appelhülsen) auf Arabella. Carina-Ronja Helmer und ihr Wallach Doncrewalfleu vom Gastgeber RFV Dülmen holten sich den Stadtmeistertitel im Springen. Rang drei im Stil- A-Springen sowie Platz eins im Zeitspringen mit einer schnellen Null-Fehlerrunde reichten in der Gesamtwertung zum Stadtmeister-Titel.