Abstimmung für Wido-Kicker endet um 12 Uhr

Hiddingsel

Am heutigen Freitag entscheidet sich, ob die Wido-Kicker um Trainer Lars Müller in der Arena auf Schalke ein Spiel bestreiten dürfen. Die Abstimmung endet um 12 Uhr. Wer also auf der Zielgeraden die Hiddingseler noch unterstützen möchte, muss sich sputen.

Von Jürgen Primus