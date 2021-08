Abstieg kaum noch zu vermeiden

Von Samstagmittag 13 Uhr bis Sonntagabend 20.30 Uhr dauerte die Partie der Herren 30 der DJK TC Dülmen gegen Westfalia Gemen. Immer wieder wurde die Partie durch Regen unterbrochen. Am Ende stand nicht nur einfach eine Niederlage.

Von Samstagmittag 13 Uhr bis Sonntagabend 20.30 Uhr waren die Herren 30 der DJK TC Dülmen in der Verbandsliga mit Westfalia Gemen beschäftigt. Nicht durchgehend, dafür sorgten allein schon zahlreiche Regenunterbrechungen. Am Ende stand nicht nur eine 3:6-Niederlage, sondern auch eine schwere Verletzung bei Spitzenspieler Sven Schütter und der fast sichere Abstieg in die Münsterlandliga.

Doch der Reihe nach. Als es am Samstag los ging, legten die Dülmener gleich einen Traumstart hin. Christian Hoffmann (6:2 und 6:3) sowie Kilian Niehues (6:1 und 6:2) sorgten für zwei schnelle Punkte. Und auch Joachim Hüllen kam mit einem 6:3 im ersten Satz gut in die Partie. Doch dieses Niveau konnte er nicht halten, gab den zweiten Satz mit 1:6 ab und musste in den Match-Tiebreak. Gerade noch rechtzeitig bekam Hüllen die Kurve und konnte den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich entscheiden. Zum ersten Mal im fünften Saisonspiel, dass ein Dülmener im Match-Tiebreak erfolgreich war. Nach der ersten Einzelrunde stand eine 3:0-Führung für die Dülmener.



Nikolai Busse erwischte ebenfalls einen guten Start und gewann den ersten Satz mit 6:1. Doch dann riss bei ihm komplett der Faden. Mit 0:6 und 2:10 im Match-Tiebreak ging der Punkt an die Gäste. Und da Sven Schütter (1:6 und 4:6) sowie Mathias Baer (3:6 und 4:6) ihre Spiele ebenfalls verloren, stand es nach den Einzeln 3:3.



Regenpausen und Verletzungen

Da es bereits während der Einzel zu einer mehrstündigen Regenunterbrechung gekommen war, wurden die Doppel auf den späten Nachmittag am Sonntag verlegt. Dies hatte zur Folge, dass die Gäste mit Dennis Kemper einen starken Akteur aufstellen konnten, der am Samstag noch gefehlt hatte. Trotzdem waren die Dülmener in zwei Doppeln dran. Baer/Niehues verloren den ersten Satz 5:7 und hielten den zweiten Durchgang bis zum 3:3 und einer Regenpause offen. Doch danach holten die Gemener drei Spiele und den Sieg. Noch knapper war es bei Hoffmann/Busse. nach 2:6 und 7:5 musste erneut der Match-Tiebreak entscheiden.

Und erneut zogen die Dülmener mit 7:10 den kürzeren. Damit war die Gesamtniederlage bereits besiegelt, und die Niederlage des Doppels Schütter/Hüllen machte am Ausgang keinen Unterschied mehr. Doch verletzte sich Dülmens Nummer eins schwer am Arm, so dass er für den Rest der Saison ausfallen wird.



Mit einem Sieg aus fünf Spielen und noch zwei verbleibenden Partien ist der Abstieg in die Münsterlandliga damit so gut wie besiegelt. „In der jetzigen Konstellation werden wir das wohl nicht verhindern können“, berichtet Kapitän Manuel Behlert.