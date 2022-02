Abstauber in der Nachspielzeit

Fußball: Bezirksliga, 16. Spieltag, Saison 2021/22, TSG Dülmen - SF Merfeld am 13.02.2022 in Dülmen (Nordrhein-Westfalen). Merfelds Oliver Schwaag liegt am Boden. Darüber Dülmens Patrick Besler und Merfelds Torhüter Dominik Brocks

Foto: Marco Steinbrenner