Abschied mit drei Punkten

Die Fußballerinnen von Adler Buldern haben sich mit einem 4:2-Erfolg aus der Bezirksliga verabschiedet. Sabrina Sauff erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick. Nächste Saison will das Team in der Kreisliga A angreifen.

Mit einem 4:2-Erfolg gegen Titania Erkenschwick haben sich die Bezirksliga-Fußballerinnen von Adler Buldern aus der Saison und der aktuellen Liga verabschiedet.

Trainer Rainer Schmitz konnte das Spiel zwar nicht vor Ort verfolgen, freute sich aber über den Erfolg. „Die Mädels haben sich nach dem feststehenden Abstieg nicht hängen lassen“, so Schmitz. Die Teutonia-Damen beschwerten sich derweil über die Schiedsrichter-Leistung. „Sie wollten wohl nicht gegen einen Absteiger verlieren. Aber wir können Fußball spielen, gerade wenn man uns nicht gleich anläuft“, so Schmitz.

Zudem erwischte Sabrina Sauff einen Sahnetag. Zwischen der 11. und 32. Minute erzielte sie einen lupenreinen Hattrick zur 3:0-Führung. Mit dem Pausenpfiff kamen die Gäste durch Luisa Rotondaro zum Anschlusstreffer. In der 68. Minute traf Marwa Mustapha zum 4:1 für die Adler-Damen. Nach einer Gelb-Roten Karte mussten die Gäste in den letzten 15 Minuten in Unterzahl spielen und kamen in der 90. Minute durch Jacqueline Schwerdt noch zum 4:2.