70 Vorschläge sind schon gemacht

Noch bis zum 23. Dezember läuft die Online-Bürgerbeteiligung für den Sportplatz An den Wiesen. Bislang sind rund 70 Vorschläge bei der Stadt Dülmen eingegangen. „Das ist eine ganz gute Beteiligung“, so Sprecherin Stefanie Kannacher.

Sportplatz An den Wiesen: Bürgerbeteiligung läuft noch bis zum 23. Dezember

Siegfried Niggemann (l.) und Markus Schmitz werben für die Bürger-Beteiligung zum Sportplatz An den Wiesen.

Was wird aus dem Sportplatz An den Wiesen? Noch bis zum 23. Dezember läuft eine Online-Bürgerbeteiligung durch die Stadt Dülmen. Bislang sind rund 70 Vorschläge bei der Stadt Dülmen eingegangen. „Wir finden, das ist schon eine ganz gute Beteiligung“, sagt Stefanie Kannacher von der städtischen Pressestelle.

"Eine gute Möglichkeit"

Siegfried Niggemann, Vorsitzender des Sportausschusses, und Markus Schmitz, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, regen die Bürger noch einmal an, sich an der Befragung zu beteiligen. „Die Fläche soll für alle sein und daher sollten sich möglichst viele beteiligen“, sagt Schmitz. „Die Verwaltung spricht nicht nur über Bürgerbeteiligung, sondern schafft hier eine gute Möglichkeit, sich einzubringen“, lobt Niggemann.

Neben der Möglichkeit, eigene Vorschläge einzureichen, können bereits abgegebene Eingaben auch bewertet werden. Anfang Januar wird die Abteilung „Schule und Sport“ die eingegangenen Anregungen gemeinsam mit dem Architekten auswerten, berichtet die Stadt zum weiteren Verfahren.

Streetball-Feld großes Thema

Die meisten Kommentare beziehen sich aktuell auf das Streetball-Feld. Hier ist im Vorschlag eine kombinierte Fläche für Basketball und Fußball vorgesehen. Viele Teilnehmer der Online-Befragung regen an, dass es zwei Spielflächen gibt. So würde man weniger Probleme bei der Belegung haben. Zudem habe man auf der Anlage genug Platz für zwei Flächen, heißt es in den Kommentaren. Zudem könnten dann auch unterschiedliche Bodenbeläge verbaut werden.

Weiter angeregt werden ein Outdoor-Schachfeld, ein Rundkurs um die Anlage zum Warmlaufen und eine Beleuchtung für die Abendstunden. In den Beiträgen geht es nicht nur um die Sportmöglichkeiten. So wird eine bessere Anbindung an den ÖPNV gefordert, da die neue Anlage womöglich auch von Sportler aus den Ortsteilen genutzt wird. Weiter werden Sitzmöglichkeiten und Schließfächer gewünscht. Bei der Begrünung wird sich eine insektenfreundliche Bepflanzung gewünscht.

Neben der Entwicklung der Fläche gibt es aber auch Anregungen für das weitere Verfahren. Im am meisten positiv bewerteten Beitrag wird darum gebeten, dass Sportler in die weitere Entwicklung eingebunden werden. „Verbaut nicht einfach irgendetwas, was euch ins Budget passt, aber von Sportlern langfristig dann abgelehnt wird“, heißt es dort. Denn die Entwicklung des Sportplatzes sei eine „Riesenchance für Dülmen.“

