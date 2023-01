51,7 Kilometer in 24 Stunden geschwommen

Beim letzten 24-Stunden-Schwimmen ihrer Karriere holte Daniela Marx-Elting noch einmal alles aus sich heraus. Mehr als 21 Stunden war sie im Wasser und schwamm am Ende unglaubliche 51,7 Kilometer und gewann so die Einzel-Konkurrenz.

„Im Wasser kann ich viel nachdenken“, sagt Daniela Marx-Elting. „Da funktioniere ich wie ein Motor: Ich kann zwar irgendwann nicht mehr sonderlich schnell schwimmen, aber lange in einem gleichen Tempo.“ Dabei hat sie 10.000 Kilokalorien verbrannt.

Am Tag nach dem 24-Stunden-Schwimmen denkt Daniela Marx-Elting schon wieder an Sport. „Ich bin ganz okay“, sagt die 50-Jährige, die bei der Veranstaltung in Coesfeld mehr als 21 Stunden im Wasser war und unglaubliche 51,7 Kilometer geschwommen ist.

Zum Vergleich: Oberhausen liegt gut 51 Kilometer Luftlinie von Dülmen entfernt. Diese Strecke schaffen manche nicht mal mit dem Rad ohne E-Motor. Aber Marx-Elting ist die Strecke geschwommen. Am Stück. „Ich wollte es dem jungen Gemüse bei meinem neunten und letzten 24-Stunden-Schwimmen noch einmal zeigen“, lacht die Personaltrainerin.

Seit Mitte Oktober hat sich die Dülmenerin von den Wasserfreunden auf den Wettkampf vorbereitet. „Drei Mal die Woche Schwimm-Training mit bis zu sechs Kilometer pro Woche.“ Auf die Ernährung achte sie dann besonders. „Nur an Heiligabend und Silvester gönne ich mir dann einen Schluck Alkohol.“

