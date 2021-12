5000 Euro Spende für Unterricht mit Pferd

Eine stolze Summe überreichte Lactoland jetzt dem Reitverein Dülmen. Das Geld fließt in den Förderunterichtes der Pestalozzischule in der Reihalle.

Seit sechs Jahren kooperiert die Pestalozzischule mit dem Reitverein Dülmen. Bei einem besonderen Förderunterricht lernen die Kinder den Umgang mit dem Pferd und das Voltigieren.

Der Reitverein stellt dafür die Reithalle sowie ein Schulpferd zur Verfügung. Für dieses Engagement bekam der Reitverein nun einen Scheck in Höhe von 5000 Euro von der Firma Lactoland überreicht.

Jens Dunkel und Gudrun Bullion überreichten den Scheck an Stephan Schürhoff, zweiter Vorsitzender des Reitvereins, und schauten sich gemeinsam mit Schulleiter Lothar Rotherm den Unterricht an. „Die Kinder lieben den Unterricht und es ist für sie ganz wichtig, den Umgang mit Tieren zu lernen“, so Rotherm.

Weiteres Schulpferd geplant

Mit dem Geld möchte der RV Dülmen ein weiteres Schulpferd anschaffen. Denn der Reitverein möchte der Schule den Unterricht auch in Zukunft ermöglichen.

Dass die seit über 30 Jahren in Dülmen ansässige Firma einen so großen Scheck überreichte, lag auch an Lehrerin Sandra Mensmann. „Sie hat das Projekt bei uns mit so viel Elan und Herzblut vorgestellt“, berichtete Bullion.