Pogba schreibt England-Trio: «Seid stolz auf euch!»

Der französische Fußballstar Paul Pogba hat sich bei Facebook mit aufmunternden Worten an die englischen Nationalspieler Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka gewandt, die nach dem verlorenen EM-Finale rassistisch beleidigt wurden.

«Ich bin stolz auf euch», schrieb Pogba am Montagabend. «Mal gewinnt man, mal verliert man. Ihr habt den Mut gehabt, zum Elfmeter anzutreten, und ihr habt euren Wert gezeigt, indem ihr eurem Land geholfen habt, das Endspiel zu erreichen.»

Im Elfmeterschießen gegen Italien waren Rashford, der wie Pogba bei Manchester United spielt, sein zukünftiger Teamkollege Sancho und Arsenal-Star Saka am Sonntag gescheitert. Daraufhin schlug dem Trio in sozialen Medien Hass und Rassismus entgegen. Ein Wandgemälde von Rashford in Manchester wurde beschmiert.

«Wir können den Rassismus nicht länger tolerieren oder dafür stehen, und wir werden niemals aufhören, ihn zu bekämpfen», stellte Pogba klar. «Ihr Jungs solltet eure Köpfe hochhalten und stolz auf euer Selbstvertrauen sein. Ihr seid Vorbilder in diesem wunderbaren Spiel. Vergesst das nie! Seid stolz auf euch selbst, die Fußballwelt ist stolz auf euch!»