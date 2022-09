Kindern in Indien Schulbesuch ermöglichen

Von großer Herzlichkeit und großem Dank geprägt war ein Stadtempfang, der sich schnell zu einem intensiven Austausch über die große Not vieler Menschen in Indien und das Engagement der Ordensgemeinschaft „Society of the Helpers of Mary“ entwickelte. Bürgermeister Carsten Hövekamp begrüßte im Sitzungssaal des einsA die indische Generaloberin Schwester Pushpy, ihre Mitschwester Naveena, Verwandte von Toni Lehmkuhl (Schwester Priscilla, 1899-1985) sowie Vertreter der Andheri Kinder- und Leprahilfe.