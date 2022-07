Häusersanierung Hohe Straße

Neue Fenster, neue Bäder, neuer Komfort: Rund 6,5 Millionen Euro hat die Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld (WSG) in die Wohnanlage am Windmühlenberg investiert. Einige Mieter haben doppelten Grund zur Freude. Wer in den Häusern mit den Nummern 70, 72, 74 und 76 im Erdgeschoss wohnt, hat jetzt einen barrierefreien Zugang zum Haus. Möglich macht das eine neu gebaute Rampe. Schöner „Nebeneffekt“: Statt eines Balkons haben diese Mieter jetzt einen kleinen Garten.