Freude, Trauer, Hilfe: Videorückblick auf 2022

So dicht wie wohl ganz selten lagen im Jahr 2022 Freude, Trauer und Hilfe beieinander: Der Angriff auf die Ukraine hat auch das Leben in Dülmen nachhaltig verändert. In Supermärkten waren plötzlich Regale leer, dafür gab es vielfältiges bürgerschaftliches Engagement. Mit dem Walprojekt erzielte Dülmen Aufmerksamkeit weit über die Stadtgrenzen hinweg. Aber es ist natürlich viel mehr passiert. In 18 kurzweiligen Minuten blicken wir auf das ungewöhnliche Jahr zurück.