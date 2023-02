Schon bei der Planung des Wohnquartiers am Haselbach waren Carsharing und eine Ladestation für E-Mobile vorgesehen - mit drei Fahrzeugen. Nach „einiger Vorlaufzeit“, so Rebecca Bracht von der Stadtteilauto cambio Regio GmbH, ist die neue Carsharing-Station eröffnet worden. Mit zunächst einem Auto. Die Partner setzen gleichwohl große Hoffnungen in das Projekt.