Wohnung warm halten ohne Heizung? So geht's!

Endlich steht der Winter wieder vor der Tür. Eine Tasse Tee und eine kuschelige Decke sind die besten Begleiter in dieser Zeit. Während es draußen immer kälter wird, freuen wir uns auf unser warmes Zuhause, jedoch steigen die Gaspreise immer weiter und viele können sich das Heizen nicht mehr leisten. Aber keine Sorge, frieren wird in diesem Winter trotzdem niemand. Im Folgenden sind Tipps und Tricks, wie man seine Wohnung im Winter warmhalten kann, ganz ohne zu heizen.

Eine gute Isolation ist wichtig

Eine gute Isolation ist notwendig, damit es in der Wohnung warm bleibt. Ein Teppich in der Wohnung hält nicht nur die Füße warm, sondern sorgt ebenfalls dafür, dass der Raum über den Boden an Wärme verliert. Korkmatten eignen sich ebenfalls ideal als Isoliermittel. Diese werden außerdem nicht kalt, das heißt, Ihre Füße frieren nicht auf einem kalten Boden. Undichte Fenster können mit günstigen Gummidichtungen versehen werden, sodass die Wärme die Wohnung nicht verlassen kann.

Elektroheizung für einzelne Räume

Es gibt auch die Möglichkeit, sich eine Elektroheizung zuzulegen. Ein Öl Radiator, wie beispielsweise dieser, ist hierfür eine super Möglichkeit. Hierbei wird Öl in der Heizung erwärmt und dient als Übertragungsmedium. Dieser kann bereits unter 100€ erworben werden. Das praktische daran ist, das man diesen beliebig verschieben kann, sodass man ihn immer in den Raum einstecken kann, der gerade beheizt werden soll.

Backofenwärme nutzen

Gerade in der Winterzeit wird der Backofen öfter genutzt, beispielweise zum Plätzchenbacken. Haben Sie Ihren Backofen benutzt, dann sollten Sie diesen danach einfach offen auskühlen lassen. Der Backofen erwärmt den Raum mit seiner heißen Luft und dabei müssen sie ihn nicht einmal mehr laufen lassen.

Richtiges Lüften hält warm

Das richtige Lüften sorgt dafür, dass es nicht zu kalt in der Wohnung wird. Im Winter sollte man vermeiden in der Nacht zu lüften, denn dort ist es besonders kalt. Am besten also Tagsüber, wenn die Sonne scheint und lieber mehrmals am Tag, für kurze Zeit.

Vorhänge und Jalousien nutzen

Mit Vorhängen und Jalousien verhindern, dass Zugluft in Ihre Wohnung gelangt. Außerdem entsteht dadurch zwischen Fenster und Vorhang ein wärmendes Luftpolster und die Vorhänge und Jalousien verhindern, das kalte Luft durch undichte Fenster in den Raum gelangt.

Kerzen sondern Wärme ab

Kerzen sorgen nicht nur für eine gemütliche Stimmung im Wohnzimmer, sie sorgen tatsächlich auch dafür, dass der Raum wärmer wird. Dafür müssen Sie keine unzähligen Teelichter aufstellen. Es gibt auch kostengünstige Kerzen die größer sind und somit auch mehr Wärme produzieren. Duftkerzen sind gerade für die Weihnachtszeit eine super schöne und hilfreiche Methode.

Zwiebellook hält warm

Wärmer anziehen hilft ebenfalls dabei, sich schön warm zu halten. Am besten eignet sich hierfür der sogenannte Zwiebellook. Mehrere Schichten Kleidung werden übereinander getragen, beispielsweise ein dünneres Oberteil unter den Pulli tragen, oder über die normalen Socken einfach noch ein paar kuschelige Socken anziehen.